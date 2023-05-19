Желнина (Булатова) Дарья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Булатова) Дарья Федорова

Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1737 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Булатов Федор Мартынов

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Желнин Матвей Иванов

Отец ребёнка: Желнин Иван Меркуриев

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Желнин Иван Меркуриев

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Иван Меркуриев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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