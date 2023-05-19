Желнина (Булатова) Дарья Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Булатов Федор Мартынов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Желнин Матвей Иванов
Отец ребёнка: Желнин Иван Меркуриев
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Желнин Иван Меркуриев
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762