Желнин Иван Меркуриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Желнин Меркурей Климентов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Желнин Матвей Иванов
Мать ребёнка: Желнина Дарья Федорова
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Желнина Дарья Федорова
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желнина Дарья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1744