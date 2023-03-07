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Желнин Иван Меркуриев

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Место рождения

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1699 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Желнин Меркурей Климентов

Мать: не указана

Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Желнин Матвей Иванов

Мать ребёнка: Желнина Дарья Федорова

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Желнина Дарья Федорова

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желнина Дарья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1744
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