Булатов Степан Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Булатов Андрей Дорофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Анисья Степанова
Мать ребёнка: Булатова Параскева Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816