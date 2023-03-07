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Булатов Степан Андреев

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Булатов Андрей Дорофеев

Мать: не указана

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Анисья Степанова

Мать ребёнка: Булатова Параскева Леонтьева

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Параскева Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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