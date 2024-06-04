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(Булатова) Татьяна Андреева

Место рождения

дер. Поломская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.01.1774

Дата смерти

02.12.1774

Пол

Женский

Отец

1751 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1774

Отец: Булатов Андрей Дорофеев

Мать: Булатова Татьяна Панкратова

Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1774
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

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