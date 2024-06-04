(Булатова) Татьяна Андреева
Место рождениядер. Поломская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения30.01.1774
Дата смерти02.12.1774
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1774
Работа или профессия
Неизвестно
младенец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1774
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния