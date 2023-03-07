Булатова Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Петр Андреев
Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Елена Андреева
Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816