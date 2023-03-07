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Булатова Параскева Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Булатов Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Петр Андреев

Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Елена Андреева

Отец ребёнка: Булатов Андрей Дорофеев

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Андрей Дорофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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