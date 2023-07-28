Лазаренко (Лейзеронок) Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лейзеронок Лев

Мать: Лейзеронок Анна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лазаренко Елена

Мать ребёнка: Лазаренко Полина

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шепеленко Неля

Мать ребёнка: Лазаренко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Александр

Мать ребёнка: Лазаренко Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко Полина

Смерть
1969