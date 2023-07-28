Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лейзеронок Лев
Мать: Лейзеронок Анна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лазаренко Елена
Мать ребёнка: Лазаренко Полина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шепеленко Неля
Мать ребёнка: Лазаренко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Александр
Мать ребёнка: Лазаренко Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лазаренко Полина
Смерть
1969