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Лазаренко Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Александр

Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лазаренко Елена

Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шепеленко (Лазаренко) Неля

Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Смерть
1969

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