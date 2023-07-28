Лазаренко Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Александр
Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лазаренко Елена
Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шепеленко (Лазаренко) Неля
Отец ребёнка: Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Смерть
1969