Лазаренко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазаренко Яков
Мать: Лазаренко Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Евгений
Мать ребёнка: Лазаренко Валентина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко Александр
Мать ребёнка: Лазаренко Валентина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985