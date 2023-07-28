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Лазаренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаренко Яков

Мать: Лазаренко Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Евгений

Мать ребёнка: Лазаренко Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко Александр

Мать ребёнка: Лазаренко Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаренко Валентина Дмитриевна

Смерть
1985