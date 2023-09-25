Лейзеронок Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошерова (Лейзеронок) Берта
Отец ребёнка: Лейзеронок Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко (Лейзеронок) Анна
Отец ребёнка: Лейзеронок Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Отец ребёнка: Лейзеронок Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейзеронок Абрам
Отец ребёнка: Лейзеронок Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейзеронок Лев
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Костенок (Лейзеронок) Мария
Отец ребёнка: Лейзеронок Лев
Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно