Лейзеронок Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейзеронок Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошерова (Лейзеронок) Берта

Отец ребёнка: Лейзеронок Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко (Лейзеронок) Анна

Отец ребёнка: Лейзеронок Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Отец ребёнка: Лейзеронок Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейзеронок Абрам

Отец ребёнка: Лейзеронок Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейзеронок Лев

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Костенок (Лейзеронок) Мария

Отец ребёнка: Лейзеронок Лев

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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