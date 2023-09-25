Лейзеронок Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейзеронок Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ошерова (Лейзеронок) Берта

Мать ребёнка: Лейзеронок Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко (Лейзеронок) Анна

Мать ребёнка: Лейзеронок Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаренко (Лейзеронок) Яков

Мать ребёнка: Лейзеронок Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лейзеронок Абрам

Мать ребёнка: Лейзеронок Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейзеронок Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: Костенок (Лейзеронок) Мария

Мать ребёнка: Лейзеронок Анна

Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно

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