Лейзеронок Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ошерова (Лейзеронок) Берта
Мать ребёнка: Лейзеронок Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко (Лейзеронок) Анна
Мать ребёнка: Лейзеронок Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаренко (Лейзеронок) Яков
Мать ребёнка: Лейзеронок Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лейзеронок Абрам
Мать ребёнка: Лейзеронок Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лейзеронок Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: Костенок (Лейзеронок) Мария
Мать ребёнка: Лейзеронок Анна
Гомель, Гомельская область
Смерть
Неизвестно