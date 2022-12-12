Тупицына Параскевья Мартеньяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно 10 ревизии проживала в семьи мужа Зиновия Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно