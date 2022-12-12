Тупицына Параскевья Мартеньяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Параскевья Мартеньяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно 10 ревизии проживала в семьи мужа Зиновия Тупицына
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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