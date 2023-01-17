Тупицын Петр Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Военная служба
С 1853 ст.
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640). С 1853 г. взят в рекруты
Место жительства
1891 ст.
упоминается в военно-конной переписи 1891 как солдат, глава домохозяйства
Смерть
Неизвестно