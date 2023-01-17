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Тупицын Петр Зиновьевич

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1853 ст.
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640). С 1853 г. взят в рекруты
Место жительства
1891 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в военно-конной переписи 1891 как солдат, глава домохозяйства
Смерть
Неизвестно
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