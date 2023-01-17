Тупицын Иван Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Тупицына Анна Епифановна
упоминается в 10 ревизии , проживала с родителями в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
1857 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Анна Епифановна
Место жительства
1891
указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Анна Епифановна
Смерть
Неизвестно