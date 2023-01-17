Тупицын Иван Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Иван Зиновьевич

Тупицын Иван Зиновьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Тупицына Анна Епифановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии , проживала с родителями в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Тупицын Федор Иванович

Мать ребёнка: Тупицына Анна Епифановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1891
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Анна Епифановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close