Тупицына Анна Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Тупицын Иван Зиновьевич
упоминается в 10 ревизии , проживала с родителями в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
1857 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Иван Зиновьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно