Тупицына Анна Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Анна Епифановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Тупицын Иван Зиновьевич

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии , проживала с родителями в семье деда Тупицына Зиновия
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Тупицын Федор Иванович

Отец ребёнка: Тупицын Иван Зиновьевич

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Иван Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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