Тупицын Лаврентий Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Лаврентий Зиновьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Место жительства
Между 1891 и 1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 проживал с семьей 3 чел: сын 20 л., дочь 19 л. указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Смерть
Неизвестно
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