Тупицын Лаврентий Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Место жительства
Между 1891 и 1917
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
согласно с/хоз переписи 1917 проживал с семьей 3 чел: сын 20 л., дочь 19 л. указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Смерть
Неизвестно