Тупицын Ларион Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Ларион Зиновьевич

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Тупицын Антон Ларионович

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как челн семьи Зиновия Тупицына
Место жительства
1891 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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