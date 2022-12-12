Тупицын Ларион Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Мать ребёнка: не указана
упоминается в 10 ревизии как челн семьи Зиновия Тупицына
Место жительства
1891 ст.
указан как глава домохозяйства в военно-конной переписи 1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тупицына Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно