Тупицын Иакинф (Аким) Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Иакинф (Аким) Зиновьевич

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1839 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1853
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640, 641) с 1853 г. взят в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Тупицын Семен Акимович

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.

Сын: Тупицын Федор Акимович

Мать ребёнка: Тупицына Анастасия Егоровна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Анастасия Егорова

Смерть
Неизвестно
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