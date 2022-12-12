Тупицын Иакинф (Аким) Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1839 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Военная служба
С 1853
упоминается как сын главы семьи в 9 и 10 ревизиях (ЦГАКО Ф.176, оп.2 д.1732 (л. 640, 641) с 1853 г. взят в рекруты
Рождение ребёнка
Около 1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Анастасия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно