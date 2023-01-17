Тупицын Семен Акимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиПосле 1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Тупицын Иакинф (Аким) Зиновьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.
Сын: Тупицын Александр Семенович
Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1936