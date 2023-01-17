Тупицын Семен Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупицын Семен Акимович

Тупицын Семен Акимович

avatar

Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

После 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Тупицын Иакинф (Аким) Зиновьевич

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.

Сын: Тупицын Александр Семенович

Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Сын: Тупицын Иосип Семенович

Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Мать ребёнка: Тупицына Стефанида Ивановна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицына Стефанида Ивановна

Смерть
После 1936
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close