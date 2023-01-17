Тупицына Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.
Сын: Тупицын Александр Семенович
Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.
Дочь: Анна Семеновна
Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно