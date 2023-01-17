Тупицына Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Стефанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1893 ст.

Сын: Тупицын Александр Семенович

Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.11.1895 ст.

Сын: Тупицын Иосип Семенович

Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.11.1897 ст.

Дочь: Анна Семеновна

Отец ребёнка: Тупицын Семен Акимович

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Семен Акимович

Смерть
Неизвестно
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