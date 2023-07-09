Шаклатова Лукерья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Шаклатов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
20.06.1873 ст.
Дочь: Шаклатова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.
Сын: Шаклатов Антон Михайлович
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.1876
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1878 ст.
Сын: Шаклатов Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.
Дочь: Туловская Матрёна Михайловна
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно