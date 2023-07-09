Шаклатова Лукерья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклатова Лукерья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Шаклатов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1873 ст.

Дочь: Шаклатова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.

Сын: Шаклатов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1876

Сын: Шаклатов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1878 ст.

Сын: Шаклатов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.

Дочь: Туловская Матрёна Михайловна

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклатов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шаклатов Михаил Алексеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклатов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно