Шаклатов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти29.03.1882 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Шаклатов Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Шаклатов Семён Михайлович
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
20.06.1873 ст.
Дочь: Шаклатова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.
Сын: Шаклатов Антон Михайлович
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
10.11.1876
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
17.03.1878 ст.
Сын: Шаклатов Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.
Дочь: Туловская Матрёна Михайловна
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1882 ст.