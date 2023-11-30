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Шаклатов Михаил Алексеевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

29.03.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Шаклатов Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Шаклатов Семён Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.06.1873 ст.

Дочь: Шаклатова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1875 ст.

Сын: Шаклатов Антон Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.11.1876

Сын: Шаклатов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1878 ст.

Сын: Шаклатов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1881 ст.

Дочь: Туловская Матрёна Михайловна

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаклатов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Смерть
29.03.1882 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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