Туловская (Шаклатова) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туловская (Шаклатова) Матрёна Михайловна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

27.03.1881 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.

Отец: Шаклатов Михаил Алексеевич

Мать: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Муж: Туловский Игнатий Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Туловский Терентий Игнатьевич

Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.

Дочь: Туловская Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.

Дочь: Туловская Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1945
Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область