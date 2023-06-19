Туловская (Шаклатова) Матрёна Михайловна
Место рождения
Дата рождения27.03.1881 ст.
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1881 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Туловский Терентий Игнатьевич
Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.
Дочь: Туловская Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.
Дочь: Туловская Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Туловский Игнатий Михайлович
Смерть
1945