Туловский Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения19.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.
Бракосочетание
27.01.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.
Сын: Туловский Терентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.
Дочь: Туловская Наталья Игнатьевна
Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.
Дочь: Туловская Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна
Смерть
Неизвестно