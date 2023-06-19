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Туловский Игнатий Михайлович

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

19.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1876 ст.

Отец: Туловский Михаил Петрович

Мать: Туловская Матрёна Андреевна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
27.01.1902 ст.

Жена: Туловская Матрёна Михайловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.10.1902 ст.

Сын: Туловский Терентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1907 ст.

Дочь: Туловская Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.10.1912 ст.

Дочь: Туловская Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Туловская Матрёна Михайловна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно