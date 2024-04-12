Воробьева (Шаклатова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Шаклатова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклатов Михаил Алексеевич

Мать: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Болеко Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Воробьев Афанасий Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Воробьева Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Воробьев Афанасий Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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