Воробьева (Шаклатова) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Дочь: Болеко Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Воробьев Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Воробьева Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Воробьев Афанасий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно