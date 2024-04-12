Воробьев Афанасий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти14.03.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.
Дочь: Болеко Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Воробьева Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1905 ст.