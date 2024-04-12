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Воробьев Афанасий Васильевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

14.03.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Воробьев Василий Матвеевич

Мать: Воробьева Анастасия Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1893 ст.

Дочь: Болеко Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Михайловна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Воробьева Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Воробьева Татьяна Михайловна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Татьяна Михайловна

Смерть
14.03.1905 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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