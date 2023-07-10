Воробьева Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти13.08.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Воробьев Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.
Сын: Воробьев Никита Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.
Сын: Воробьев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1898 ст.