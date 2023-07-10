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Воробьева Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

13.08.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Воробьев Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.

Сын: Воробьев Никита Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.

Сын: Воробьев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Воробьев Василий Матвеевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Василий Матвеевич

Смерть
13.08.1898 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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