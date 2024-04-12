Воробьев Никита Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1872 ст.
Бракосочетание
19.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.
Сын: Воробьев Александр Никитич
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.
Дочь: Воробьева Федосья Никитична
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна
Смерть
Неизвестно