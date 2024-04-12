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Воробьев Никита Васильевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

02.06.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1872 ст.

Отец: Воробьев Василий Матвеевич

Мать: Воробьева Анастасия Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Жена: Воробьева Евгения Евстифеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.

Сын: Воробьев Иван Никитич

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.

Сын: Воробьев Николай Никитич

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Сын: Воробьев Александр Никитич

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Дочь: Воробьева Федосья Никитична

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Евстифеевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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