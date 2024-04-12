Воробьева (Клепакова) Евгения Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Клепакова) Евгения Евстифеевна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.01.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875 ст.

Отец: Клепаков Евстафий Титович

Мать: Клепакова Марфа Ивановна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.01.1897 ст.

Муж: Воробьев Никита Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1897 ст.

Сын: Воробьев Иван Никитич

Отец ребёнка: Воробьев Никита Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1899 ст.

Сын: Воробьев Николай Никитич

Отец ребёнка: Воробьев Никита Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Сын: Воробьев Александр Никитич

Отец ребёнка: Воробьев Никита Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1909 ст.

Дочь: Воробьева Федосья Никитична

Отец ребёнка: Воробьев Никита Васильевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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