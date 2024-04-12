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Воробьев Василий Матвеевич

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

13.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Воробьев Афанасий Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.

Сын: Воробьев Никита Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.

Сын: Воробьев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Анастасия Ивановна

Смерть
13.12.1911 ст.
Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
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