Воробьев Василий Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти13.12.1911 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Воробьев Афанасий Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1872 ст.
Сын: Воробьев Никита Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
24.08.1875 ст.
Сын: Воробьев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1911 ст.