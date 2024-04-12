Горбунова (Шаклатова) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Дочь: Горбунова Анастасия Федотьевна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.
Сын: Горбунов Алексей Федотьевич
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.
Дочь: Горбунова Пелагея Федотьевна
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1897 ст.
Сын: Горбунов Антон Федотьевич
Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно