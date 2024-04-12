Горбунова (Шаклатова) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Шаклатова) Прасковья Михайловна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаклатов Михаил Алексеевич

Мать: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Дочь: Горбунова Анастасия Федотьевна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.

Сын: Горбунов Алексей Федотьевич

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.

Дочь: Горбунова Пелагея Федотьевна

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1897 ст.

Сын: Горбунов Антон Федотьевич

Отец ребёнка: Горбунов Федот Кириллович

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Федот Кириллович

Смерть
Неизвестно
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