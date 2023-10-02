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Горбунов Федот Кириллович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Дочь: Горбунова Анастасия Федотьевна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.

Сын: Горбунов Алексей Федотьевич

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.

Дочь: Горбунова Пелагея Федотьевна

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1897 ст.

Сын: Горбунов Антон Федотьевич

Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Прасковья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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