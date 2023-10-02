Горбунов Федот Кириллович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Дочь: Горбунова Анастасия Федотьевна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1888 ст.
Сын: Горбунов Алексей Федотьевич
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.09.1894 ст.
Дочь: Горбунова Пелагея Федотьевна
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1897 ст.
Сын: Горбунов Антон Федотьевич
Мать ребёнка: Горбунова Прасковья Михайловна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно