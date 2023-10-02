Горбунов Алексей Федотьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Алексей Федотьевич

Горбунов Алексей Федотьевич

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

06.02.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888 ст.

Отец: Горбунов Федот Кириллович

Мать: Горбунова Прасковья Михайловна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.07.1906 ст.

Жена: Горбунова Анна Сазоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Дочь: Горбунова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Сазоновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Горбунов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Горбунова Анна Сазоновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close