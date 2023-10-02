Горбунов Алексей Федотьевич
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения06.02.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1888 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
16.07.1906 ст.
Жена: Горбунова Анна Сазоновна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Дочь: Горбунова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Сазоновна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Мать ребёнка: Горбунова Анна Сазоновна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно