Горбунова (Ершова) Анна Сазоновна
Место рождения
Дата рождения01.09.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883 ст.
Бракосочетание
16.07.1906 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.
Дочь: Горбунова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Федотьевич
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.
Отец ребёнка: Горбунов Алексей Федотьевич
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно