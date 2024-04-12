Горбунова (Ершова) Анна Сазоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Ершова) Анна Сазоновна

Место рождения

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.09.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1883 ст.

Отец: Ершов Сазон Гаврилович

Мать: Ершова Александра Дмитриевна

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
16.07.1906 ст.

Муж: Горбунов Алексей Федотьевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.02.1908 ст.

Дочь: Горбунова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Федотьевич

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1910 ст.

Сын: Горбунов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Горбунов Алексей Федотьевич

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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