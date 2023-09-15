Ершова (Алексеенко) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Алексеенко) Александра Дмитриевна

Ершова (Алексеенко) Александра Дмитриевна

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.

Сын: Ершов Михаил Сазонович

Отец ребёнка: Ершов Сазон Гаврилович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.

Дочь: Горбунова Анна Сазоновна

Отец ребёнка: Ершов Сазон Гаврилович

Полеево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Сазон Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close