Ершова (Алексеенко) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1874 ст.
Отец ребёнка: Ершов Сазон Гаврилович
Рождение ребёнка
01.09.1883 ст.
Дочь: Горбунова Анна Сазоновна
Отец ребёнка: Ершов Сазон Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно