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Шаклатов Антон Михайлович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

07.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1875 ст.

Отец: Шаклатов Михаил Алексеевич

Мать: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Жена: Шаклатова Мария Евстифеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Шаклатов Иван Антонович

Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.

Сын: Шаклатов Никита Антонович

Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Антонович

Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.

Сын: Шаклатов Яков Антонович

Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно