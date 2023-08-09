Шаклатов Антон Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1875 ст.
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.
Сын: Шаклатов Никита Антонович
Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Антонович
Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна
Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.
Мать ребёнка: Шаклатова Мария Евстифеевна
Смерть
Неизвестно