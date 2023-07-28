Шаклатова (Клепакова) Мария Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаклатова (Клепакова) Мария Евстифеевна

Шаклатова (Клепакова) Мария Евстифеевна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
15.02.1899 ст.

Муж: Шаклатов Антон Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.

Сын: Шаклатов Иван Антонович

Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.

Сын: Шаклатов Никита Антонович

Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.

Сын: Шаклатов Яков Антонович

Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно