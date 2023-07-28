Шаклатова (Клепакова) Мария Евстифеевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1899 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1905 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
04.05.1907 ст.
Сын: Шаклатов Никита Антонович
Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
11.01.1909 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Антонович
Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
27.11.1913 ст.
Отец ребёнка: Шаклатов Антон Михайлович
Смерть
Неизвестно