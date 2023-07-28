Шаклатов Семён Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
23.01.1894 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Сын: Шаклатов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.
Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Дочь: Шаклатова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна
Смерть
Неизвестно