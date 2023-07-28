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Шаклатов Семён Михайлович

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Шаклатов Михаил Алексеевич

Мать: Шаклатова Лукерья Тарасовна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Жена: Шаклатова Евдокия Сысоевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Сын: Шаклатов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.

Сын: Шаклатов Антон Семёнович

Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.

Дочь: Шаклатова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Шаклатова Евдокия Сысоевна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно