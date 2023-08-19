Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Сысоев Сысой Демидович
Мать: Сысоева Федосья Ивановна
Бракосочетание
23.01.1894 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.
Сын: Шаклатов Николай Семёнович
Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.
Сын: Шаклатов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.
Дочь: Шаклатова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович
Смерть
Неизвестно