Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна

Место рождения

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сысоев Сысой Демидович

Мать: Сысоева Федосья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1894 ст.

Муж: Шаклатов Семён Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1894 ст.

Сын: Шаклатов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1896 ст.

Сын: Шаклатов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1901 ст.

Сын: Шаклатов Антон Семёнович

Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1905 ст.

Дочь: Шаклатова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Шаклатов Семён Михайлович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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