Сысоева Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти05.11.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович
Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Ломако (Сысоева) Ульяна Сысоевна
Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна
Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович
Смерть
05.11.1914 ст.