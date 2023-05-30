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Сысоева Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

05.11.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Сысой Демидович

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Сысоев Тимофей Сысоевич

Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сысоев Сергей Сысоевич

Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович

Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ломако (Сысоева) Ульяна Сысоевна

Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна

Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.

Сын: Сысоев Фёдор Сысоевич

Отец ребёнка: Сысоев Сысой Демидович

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
05.11.1914 ст.
Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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