Сысоев Тимофей Сысоевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1855 ст.
Дата смерти23.04.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855 ст.
Отец: Сысоев Сысой Демидович
Мать: Сысоева Федосья Ивановна
Крещение
24.02.1855 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Жена: Сысоева Софья Ивановна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1882 ст.
Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.
Дочь: Коношева Матрёна Тимофеевна
Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.
Сын: Сысоев Евдоким Тимофеевич
Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна
Смерть
23.04.1892 ст.
Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область