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Сысоев Тимофей Сысоевич

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.02.1855 ст.

Дата смерти

23.04.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855 ст.

Отец: Сысоев Сысой Демидович

Мать: Сысоева Федосья Ивановна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Крещение
24.02.1855 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Жена: Сысоева Софья Ивановна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1882 ст.

Сын: Сысоев Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Коношева Матрёна Тимофеевна

Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Сын: Сысоев Евдоким Тимофеевич

Мать ребёнка: Сысоева Софья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
23.04.1892 ст.
Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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