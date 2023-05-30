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Сысоева Софья Ивановна

Место рождения

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Торчилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1882 ст.

Муж: Сысоев Тимофей Сысоевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1882 ст.

Сын: Сысоев Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.

Дочь: Коношева (Сысоева) Матрёна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Сын: Сысоев Евдоким Тимофеевич

Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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