Сысоева Софья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1882 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.12.1882 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич
Рождение ребёнка
16.08.1885 ст.
Дочь: Коношева (Сысоева) Матрёна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич
Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.
Сын: Сысоев Евдоким Тимофеевич
Отец ребёнка: Сысоев Тимофей Сысоевич
Смерть
Неизвестно