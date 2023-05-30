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Сысоев Сысой Демидович

Место рождения

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

16.01.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.

Сын: Сысоев Тимофей Сысоевич

Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна

Коробово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Сысоев Сергей Сысоевич

Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна

Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Ломако (Сысоева) Ульяна Сысоевна

Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна

Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.

Сын: Сысоев Фёдор Сысоевич

Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна

Заречье, Пустошкинский район, Псковская область
Смерть
16.01.1894 ст.
Заречье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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