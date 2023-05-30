Сысоев Сысой Демидович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти16.01.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
20.02.1855 ст.
Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866
Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Ломако (Сысоева) Ульяна Сысоевна
Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Шаклатова (Сысоева) Евдокия Сысоевна
Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
22.02.1872 ст.
Мать ребёнка: Сысоева Федосья Ивановна
Смерть
16.01.1894 ст.