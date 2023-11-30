Невретдинов Усман (Осман)
Место рождения
Дата рождения26.08.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882
Отец: Шахмуратов Невретдин
Мать: Сайфуллина Сажида
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Никитина (Усманова) Сара
Мать ребёнка: Невретдинова Мархова
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бухменова (Османова) Марьям Османовна
Мать ребёнка: Невретдинова Мархова
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мярзыя
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Разия
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Рождение ребёнка
05.03.1933
Дочь: Османова (Османова) Сания Осман Кызы
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Рождение ребёнка
1936
Сын: Османов Абдулла
Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя
Смерть
Неизвестно