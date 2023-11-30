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Невретдинов Усман (Осман)

Место рождения

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.08.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1882

Отец: Шахмуратов Невретдин

Мать: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Никитина (Усманова) Сара

Мать ребёнка: Невретдинова Мархова

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бухменова (Османова) Марьям Османовна

Мать ребёнка: Невретдинова Мархова

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мярзыя

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Разия

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1933

Дочь: Османова (Османова) Сания Осман Кызы

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Османов Абдулла

Мать ребёнка: Салахова (Салахова) Ханифя

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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