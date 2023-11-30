Невретдинова Мархова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Невретдинова Мархова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машфика

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Никитина (Усманова) Сара

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бухменова (Османова) Марьям Османовна

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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