Невретдинова Мархова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машфика
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Никитина (Усманова) Сара
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бухменова (Османова) Марьям Османовна
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Смерть
Неизвестно