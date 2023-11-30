Сайфуллина Сажида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин
Рождение ребёнка
01.11.1871
Отец ребёнка: Шагимратов Невретдин
Рождение ребёнка
03.03.1881
Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Асхабжамал
Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Невретдинов Усман (Осман)
Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин
Рождение ребёнка
05.05.1886
Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Бадигульжамал
Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Невретдинов Хусаин
Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин
Смерть
Неизвестно