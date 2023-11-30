Сайфуллина Сажида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина Сажида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Шагимардан

Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1871

Сын: Невретдинов Гимадетдин

Отец ребёнка: Шагимратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Асхабжамал

Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Невретдинов Усман (Осман)

Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1886

Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Бадигульжамал

Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Невретдинов Хусаин

Отец ребёнка: Шахмуратов Невретдин

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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