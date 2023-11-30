Шахмуратов Невретдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1881
Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Асхабжамал
Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида
Рождение ребёнка
26.08.1882
Сын: Невретдинов Усман (Осман)
Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида
Рождение ребёнка
05.05.1886
Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Бадигульжамал
Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида
Рождение ребёнка
01.04.1890
Сын: Невретдинов Хусаин
Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида
Смерть
Неизвестно