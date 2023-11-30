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Шахмуратов Невретдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Ишмамятов Шехмурат (Шахмурат)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нежетдинова (Нежетдинова) Хаббижамаль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невретдинов Шагимардан

Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.03.1881

Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Асхабжамал

Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1882

Сын: Невретдинов Усман (Осман)

Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1886

Дочь: Невретдинова (Невретдинова) Бадигульжамал

Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1890

Сын: Невретдинов Хусаин

Мать ребёнка: Сайфуллина Сажида

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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