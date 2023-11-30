Бухменова (Османова) Марьям Османовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухменова (Османова) Марьям Османовна

Место рождения

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Невретдинов Усман (Осман)

Мать: Невретдинова Мархова

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.04.1947

Дочь: Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна

Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
31.12.1948

Дочь: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна

Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Бухменов Шакир Мукадесович

Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
1961

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