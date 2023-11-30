Бухменова (Османова) Марьям Османовна
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Невретдинов Усман (Осман)
Мать: Невретдинова Мархова
Рождение ребёнка
03.04.1947
Дочь: Салимгараева (Бухменова) Раиса Мукадесовна
Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович
Рождение ребёнка
31.12.1948
Дочь: Третьякова (Бухменова) Роза Мукадесовна
Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Бухменов Шакир Мукадесович
Отец ребёнка: Бухменов Мукадес Абдрахманович
Смерть
1961