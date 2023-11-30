Салахова (Салахова) Ханифя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салахетдинов Абдулхай (Алексей)
Отец ребёнка: Невретдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Невретдин
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мярзыя
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Разия
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Рождение ребёнка
05.03.1933
Дочь: Османова (Османова) Сания Осман Кызы
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Османов Абдулла
Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)
Смерть
Неизвестно