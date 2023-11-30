Салахова (Салахова) Ханифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салахова (Салахова) Ханифя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулхак

Отец ребёнка: Невретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раися

Отец ребёнка: Невретдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салахетдинов Абдулхай (Алексей)

Отец ребёнка: Невретдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Невретдин

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мярзыя

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Разия

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.03.1933

Дочь: Османова (Османова) Сания Осман Кызы

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Османов Абдулла

Отец ребёнка: Невретдинов Усман (Осман)

Красный Яр, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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