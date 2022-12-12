Блинов Григорий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1844 ст.
Дата смертиПосле 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1844 ст.
Отец: Блинов Филимон Тарасович
Мать: Блинова Наталия Иванова
Бракосочетание
01.11.1864 ст.
Рождение ребёнка
18.10.1871 ст.
Дочь: Блинова Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.
Дочь: Фёкла Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Анастасия Иванова
Бракосочетание
16.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Феодора Дмитревна
Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.
Сын: Блинов Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Феодора Дмитревна
Бракосочетание
01.10.1878 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1879 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова
Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.
Сын: Блинов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова
Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.
Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова
Рождение ребёнка
26.03.1885 ст.
Дочь: Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова
Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1887