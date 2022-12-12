Блинов Григорий Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Григорий Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1844 ст.

Дата смерти

После 1887

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

1816 г.р.

Жена

1844 г.р.
1848 г.р.
1849 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1844 ст.

Отец: Блинов Филимон Тарасович

Мать: Блинова Наталия Иванова

Бракосочетание
01.11.1864 ст.

Жена: Блинова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
18.10.1871 ст.

Дочь: Блинова Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
25.09.1876 ст.

Дочь: Фёкла Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Анастасия Иванова

Бракосочетание
16.10.1877 ст.

Жена: Блинова Феодора Дмитревна

Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Феодора Дмитревна

Рождение ребёнка
06.08.1878 ст.

Сын: Блинов Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Феодора Дмитревна

Бракосочетание
01.10.1878 ст.

Жена: Блинова Акилина Александрова

Рождение ребёнка
27.08.1879 ст.

Сын: Блинов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова

Рождение ребёнка
27.01.1881 ст.

Сын: Блинов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова

Рождение ребёнка
12.02.1883 ст.

Сын: Блинов Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова

Рождение ребёнка
26.03.1885 ст.

Дочь: Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова

Рождение ребёнка
23.11.1887 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Блинова Акилина Александрова

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1887
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