Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Полуехтова) Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

09.01.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1839 ст.

Муж: Блинов Филимон Тарасович

1839г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 22 года Ботылинского прихода и волости дер. Чесноковской крест. Ивана Арефиева По...... поручит: по женеху казённого ведомства крест. Нолинского уез... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1839 ст.

Дочь: Матрона Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Рождение ребёнка
30.01.1842 ст.

Дочь: Анна Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрона Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Рождение ребёнка
21.01.1844 ст.

Сын: Блинов Григорий Филимонович

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Филимоновна

Отец ребёнка: Блинов Филимон Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.01.1874 ст.
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